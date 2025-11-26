За убийство младенца к жительнице Ровенской области будут применять принудительные меры медицинского характера
Следствие по резонансному делу завершили после получения выводов экспертов, которые существенно повлияли на дальнейший ход производства
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В Варасском районе завершено досудебное расследование по делу о гибели младенца, в котором фигурирует 35-летняя местная жительница. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к женщине целесообразно применить принудительные меры медицинского характера, а вопрос сроков лечения должен определить суд в рамках отдельного рассмотрения.
После происшествия следователь в установленном законом порядке задержал женщину и сообщил о подозрении. Суд, рассмотрев ходатайство стороны обвинения, избрал меру пресечения в виде содержания под арестом, и в настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе. Параллельно по делу проводились необходимые следственные и процессуальные действия.
Ключевым для дальнейшего производства стало заключение судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты установили, что на момент совершения инкриминируемого деяния женщина имела психическое заболевание. Поэтому она не могла в полной мере осознавать свои действия и управлять ими, что имеет решающее значение для правовой квалификации дела.
С учетом экспертного заключения следователь по согласованию с прокуратурой обратился в суд с ходатайством о применении к жительнице Варасского района принудительных мер медицинского характера. Речь идет о госпитализации в специализированное медицинское учреждение, где женщина будет проходить лечение под контролем специалистов. Окончательное решение по этому делу будет приниматься судом.
