Следствие по резонансному делу завершили после получения выводов экспертов, которые существенно повлияли на дальнейший ход производства

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Варасском районе завершено досудебное расследование по делу о гибели младенца, в котором фигурирует 35-летняя местная жительница. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к женщине целесообразно применить принудительные меры медицинского характера, а вопрос сроков лечения должен определить суд в рамках отдельного рассмотрения.

После происшествия следователь в установленном законом порядке задержал женщину и сообщил о подозрении. Суд, рассмотрев ходатайство стороны обвинения, избрал меру пресечения в виде содержания под арестом, и в настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе. Параллельно по делу проводились необходимые следственные и процессуальные действия.

Ключевым для дальнейшего производства стало заключение судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты установили, что на момент совершения инкриминируемого деяния женщина имела психическое заболевание. Поэтому она не могла в полной мере осознавать свои действия и управлять ими, что имеет решающее значение для правовой квалификации дела.

С учетом экспертного заключения следователь по согласованию с прокуратурой обратился в суд с ходатайством о применении к жительнице Варасского района принудительных мер медицинского характера. Речь идет о госпитализации в специализированное медицинское учреждение, где женщина будет проходить лечение под контролем специалистов. Окончательное решение по этому делу будет приниматься судом.

