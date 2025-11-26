17:33  26 ноября
26 ноября 2025, 18:48

За убийство младенца к жительнице Ровенской области будут применять принудительные меры медицинского характера

26 ноября 2025, 18:48
Фото: иллюстративное
Следствие по резонансному делу завершили после получения выводов экспертов, которые существенно повлияли на дальнейший ход производства

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Варасском районе завершено досудебное расследование по делу о гибели младенца, в котором фигурирует 35-летняя местная жительница. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к женщине целесообразно применить принудительные меры медицинского характера, а вопрос сроков лечения должен определить суд в рамках отдельного рассмотрения.

После происшествия следователь в установленном законом порядке задержал женщину и сообщил о подозрении. Суд, рассмотрев ходатайство стороны обвинения, избрал меру пресечения в виде содержания под арестом, и в настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе. Параллельно по делу проводились необходимые следственные и процессуальные действия.

Ключевым для дальнейшего производства стало заключение судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты установили, что на момент совершения инкриминируемого деяния женщина имела психическое заболевание. Поэтому она не могла в полной мере осознавать свои действия и управлять ими, что имеет решающее значение для правовой квалификации дела.

С учетом экспертного заключения следователь по согласованию с прокуратурой обратился в суд с ходатайством о применении к жительнице Варасского района принудительных мер медицинского характера. Речь идет о госпитализации в специализированное медицинское учреждение, где женщина будет проходить лечение под контролем специалистов. Окончательное решение по этому делу будет приниматься судом.

Ранее сообщалось, в Ровенской области после жалоб на боли в животе умерла 3-х летняя девочка – родители обвинили семейного врача в ненадлежащем осмотре, из-за чего ребенка госпитализировали только через три дня. Трагедия произошла после двух операций в областной больнице.

