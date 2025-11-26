17:33  26 листопада
26 листопада 2025, 19:55

З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA

26 листопада 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Ще троє дітей із тимчасово окупованих територій України повернулися до рідних завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще трьох українських дітей. Раніше вдалося вивезти 17-річного юнака, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом із батьками залишалися під окупацією.

Протягом перебування на ТОТ родина зазнавала тиску з боку російських військових: батьків допитували, а дітей змушували відвідувати школи з пропагандою. Нині всі члени родини вже перебувають на підконтрольній Україні території та у безпеці.

16-річний хлопець провів майже чотири роки під постійним наглядом окупаційних служб, які регулярно приходили додому та погрожували родині через відмову брати участь у російській школі. Завдяки спільним зусиллям партнерів ініціативи юнак зміг виїхати та зустрітися з рідними.

Організатори акції та партнери, серед яких Українська мережа за права дитини, наголошують, що мета ініціативи – повернути всіх українських дітей із тимчасово окупованих територій і забезпечити їм безпечне перебування на підконтрольній території України.

Раніше повідомлялося, у двох територіальних громадах Донеччини, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишаються 600 дітей у 496 сім'ях, попри наближення лінії фронту та постійну загрозу обстрілів.

евакуація діти дитина безпека родина окупація
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
