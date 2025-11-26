З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
Ще троє дітей із тимчасово окупованих територій України повернулися до рідних завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA
Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще трьох українських дітей. Раніше вдалося вивезти 17-річного юнака, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом із батьками залишалися під окупацією.
Протягом перебування на ТОТ родина зазнавала тиску з боку російських військових: батьків допитували, а дітей змушували відвідувати школи з пропагандою. Нині всі члени родини вже перебувають на підконтрольній Україні території та у безпеці.
16-річний хлопець провів майже чотири роки під постійним наглядом окупаційних служб, які регулярно приходили додому та погрожували родині через відмову брати участь у російській школі. Завдяки спільним зусиллям партнерів ініціативи юнак зміг виїхати та зустрітися з рідними.
Організатори акції та партнери, серед яких Українська мережа за права дитини, наголошують, що мета ініціативи – повернути всіх українських дітей із тимчасово окупованих територій і забезпечити їм безпечне перебування на підконтрольній території України.
Раніше повідомлялося, у двох територіальних громадах Донеччини, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишаються 600 дітей у 496 сім'ях, попри наближення лінії фронту та постійну загрозу обстрілів.