Фото: ілюстративне

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще трьох українських дітей. Раніше вдалося вивезти 17-річного юнака, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом із батьками залишалися під окупацією.

Протягом перебування на ТОТ родина зазнавала тиску з боку російських військових: батьків допитували, а дітей змушували відвідувати школи з пропагандою. Нині всі члени родини вже перебувають на підконтрольній Україні території та у безпеці.

16-річний хлопець провів майже чотири роки під постійним наглядом окупаційних служб, які регулярно приходили додому та погрожували родині через відмову брати участь у російській школі. Завдяки спільним зусиллям партнерів ініціативи юнак зміг виїхати та зустрітися з рідними.

Організатори акції та партнери, серед яких Українська мережа за права дитини, наголошують, що мета ініціативи – повернути всіх українських дітей із тимчасово окупованих територій і забезпечити їм безпечне перебування на підконтрольній території України.

Раніше повідомлялося, у двох територіальних громадах Донеччини, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишаються 600 дітей у 496 сім'ях, попри наближення лінії фронту та постійну загрозу обстрілів.