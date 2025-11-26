Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские во всех регионах Украины теперь могут оформлять срочные запретительные предписания на обидчиков в электронном формате непосредственно со служебных планшетов. Это нововведение призвано ускорить реагирование на случаи домашнего насилия и повысить эффективность работы правоохранителей. Инициатива реализована при поддержке Департамента патрульной полиции.

Срочное запретительное предписание – это специальная мера, позволяющая немедленно защитить пострадавшего. Ранее его оформляли в бумажном виде, что занимало больше времени и требовало ручного внесения данных в систему. Теперь полицейские получили возможность отправлять документы в цифровой форме, что мгновенно делает информацию доступной другим подразделениям Национальной полиции.

Использование электронных предписаний обеспечивает несколько ключевых преимуществ. Во-первых, значительно сокращается время оформления материалов, что позволяет быстрее реагировать на угрозу. Во-вторых, данные автоматически передаются в информационные системы НПУ, что ускоряет обмен информацией между подразделениями. В третьих, цифровая форма минимизирует риск ошибок, которые могут возникать при ручном заполнении документов.

В то же время бумажная форма запретительного предписания остается в силе и может применяться при необходимости. Нововведение не отменяет традиционных процедур, но значительно повышает оперативность и точность работы полиции по делам, связанным с домашним насилием.

