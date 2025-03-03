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В Хмельнитчине внуку обвинили в домашнем насилии к ее бабушке. По данным следствия, девушка постоянно оказывала на пожилую женщину психологическое давление

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Известно, что это дело рассматривалось в Хмельницком апелляционном суде. Известно, что суд решил не менять приговор первой инстанции, которым 33-летняя жительница города Нетишин признана виновной в домашнем насилии в отношении своей бабушки и приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Как говорится в деле, внучка проживала вместе со своей 79-летней бабушкой. Она часто унижала, оскорбляла пожилую женщину и оказывала на нее психологическое давление. При этом девушку дважды привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Отмечается, что сама внучка покаялась, а бабушка не настаивала на суровом наказании. Однако суд решил не изменять приговор – 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который оскорблял 74-летнюю мать. Известно, что 74-летняя пенсионерка сама пожаловалась на насилие сына. По ее словам, он выражался нецензурной бранью, требовал деньги и угрожал применить к ней физическую силу.