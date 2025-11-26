В Украину поступило 26 тысяч доз вакцины от бешенства: кто и когда получит
В Украину доставили 26 000 доз антирабической вакцины, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения в качестве гуманитарной помощи
Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
Распределение и доставка в регионы стартовали 24 ноября.
В декабре страна ожидает еще 60 105 доз – это закупка за счет госбюджета на 2025 год. Еще 200 тысяч доз находятся на этапе закупки государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".
Потребность в вакцине стремительно растет: по данным ЦОЗ, за три года ежемесячное использование увеличилось почти в шесть раз – от 3,5 тысяч доз в 2022 году до 18 тысяч в сентябре 2025 года. Причина – увеличение количества случаев укусов и обращений.
Бешенство – смертельная вирусная инфекция, которая передается человеку преимущественно через укусы животных. Спасти жизнь может только оперативная постконтактная профилактика – вакцинация, а в редких случаях и введение иммуноглобулина.
Профилактика на уровне животных – обязательна: вакцинацию домашних и домашних животных проводят ветеринары Госпродпотребслужбы.
Даже контакт слюны животного с поврежденной кожей может являться показанием для начала лечения.
Все Центры антирабической помощи по Украине можно найти по ссылке Минздрава.
В случае отказа в оказании помощи пациентов просят звонить по горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.
Напомним, в начале ноября во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя жительница Волыни, у которой подозревали бешенство. Родные женщины рассказали, что 8 августа она подобрала укусившего ее маленького котика. На укус поначалу не обратили внимания ни сама женщина, ни врачи. Поэтому антирабическое лечение не было проведено вовремя, и болезнь развилась.