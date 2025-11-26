Иллюстративное фото: из открытых источников

Центр общественного здоровья

Распределение и доставка в регионы стартовали 24 ноября.

В декабре страна ожидает еще 60 105 доз – это закупка за счет госбюджета на 2025 год. Еще 200 тысяч доз находятся на этапе закупки государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

Потребность в вакцине стремительно растет: по данным ЦОЗ, за три года ежемесячное использование увеличилось почти в шесть раз – от 3,5 тысяч доз в 2022 году до 18 тысяч в сентябре 2025 года. Причина – увеличение количества случаев укусов и обращений.

Бешенство – смертельная вирусная инфекция, которая передается человеку преимущественно через укусы животных. Спасти жизнь может только оперативная постконтактная профилактика – вакцинация, а в редких случаях и введение иммуноглобулина.

Профилактика на уровне животных – обязательна: вакцинацию домашних и домашних животных проводят ветеринары Госпродпотребслужбы.

Даже контакт слюны животного с поврежденной кожей может являться показанием для начала лечения.

Все Центры антирабической помощи по Украине можно найти по ссылке Минздрава.

В случае отказа в оказании помощи пациентов просят звонить по горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.

Напомним, в начале ноября во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя жительница Волыни, у которой подозревали бешенство. Родные женщины рассказали, что 8 августа она подобрала укусившего ее маленького котика. На укус поначалу не обратили внимания ни сама женщина, ни врачи. Поэтому антирабическое лечение не было проведено вовремя, и болезнь развилась.