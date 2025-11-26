13:43  26 ноября
26 ноября 2025, 14:28

В Украину поступило 26 тысяч доз вакцины от бешенства: кто и когда получит

26 ноября 2025, 14:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украину доставили 26 000 доз антирабической вакцины, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения в качестве гуманитарной помощи

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Распределение и доставка в регионы стартовали 24 ноября.

В декабре страна ожидает еще 60 105 доз – это закупка за счет госбюджета на 2025 год. Еще 200 тысяч доз находятся на этапе закупки государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

Потребность в вакцине стремительно растет: по данным ЦОЗ, за три года ежемесячное использование увеличилось почти в шесть раз – от 3,5 тысяч доз в 2022 году до 18 тысяч в сентябре 2025 года. Причина – увеличение количества случаев укусов и обращений.

Бешенство – смертельная вирусная инфекция, которая передается человеку преимущественно через укусы животных. Спасти жизнь может только оперативная постконтактная профилактика – вакцинация, а в редких случаях и введение иммуноглобулина.

Профилактика на уровне животных – обязательна: вакцинацию домашних и домашних животных проводят ветеринары Госпродпотребслужбы.

Даже контакт слюны животного с поврежденной кожей может являться показанием для начала лечения.

Все Центры антирабической помощи по Украине можно найти по ссылке Минздрава.

В случае отказа в оказании помощи пациентов просят звонить по горячей линии Минздрава: 0 800 505 201.

Напомним, в начале ноября во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя жительница Волыни, у которой подозревали бешенство. Родные женщины рассказали, что 8 августа она подобрала укусившего ее маленького котика. На укус поначалу не обратили внимания ни сама женщина, ни врачи. Поэтому антирабическое лечение не было проведено вовремя, и болезнь развилась.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
