Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліцейські в усіх регіонах України відтепер можуть оформлювати термінові заборонні приписи щодо кривдників у електронному форматі безпосередньо зі службових планшетів. Це нововведення покликане прискорити реагування на випадки домашнього насильства та підвищити ефективність роботи правоохоронців. Ініціатива реалізована за підтримки Департаменту патрульної поліції.

Терміновий заборонний припис – це спеціальний захід, який дозволяє негайно захистити постраждалу особу. Раніше його оформлювали в паперовому вигляді, що займало більше часу і вимагало ручного внесення даних до системи. Тепер поліцейські отримали змогу відправляти документи в цифровій формі, що миттєво робить інформацію доступною для інших підрозділів Національної поліції.

Використання електронних приписів забезпечує кілька ключових переваг. По-перше, значно скорочується час оформлення матеріалів, що дозволяє швидше реагувати на загрозу. По-друге, дані автоматично передаються до інформаційних систем НПУ, що прискорює обмін інформацією між підрозділами. По-третє, цифрова форма мінімізує ризик помилок, які можуть виникати при ручному заповненні документів.

Водночас паперова форма заборонного припису залишається чинною і може застосовуватися за необхідності. Нововведення не скасовує традиційні процедури, але значно підвищує оперативність і точність роботи поліції у справах, пов’язаних із домашнім насильством.

Раніше повідомлялося, на Хмельниччині 79-річна жінка подала до суду на власну онуку через систематичне домашнє насильство – дівчина, яка жила з бабусею, постійно принижувала та ображала літню жінку, попри два попередні адміністративні покарання.