26 ноября 2025, 09:15

Российский бизнес бывших партнеров Зеленского теперь в руках латвийского разнорабочего – СМИ

26 ноября 2025, 09:15
Фото: Следствие.
Российская кинокомпания, связанная с бывшими бизнес-партнерами Зеленского по Студии "Квартал 95", перед началом масштабной войны получила 99,5 млн. рублей от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. После этого владельцем бизнеса в России стал гражданин Латвии и россиянка

Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо, передает RegioNews.

Как напоминают журналисты, в 2018 году тогда будущий президент Украины Зеленский во время интервью Дмитрию Гордону заявлял, что после 2014 года вместе со своими бизнес-партнерами закрыл бизнес в России.

Однако расследование "Схэм" в 2019 году показало, что в РФ продолжали существовать три компании, совладельцами которых были Зеленский и его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, братья Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич.

По состоянию на май 2019 года тремя российскими фирмами – Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс – через кипрскую компанию Green Family Ltd совладели братья Шефиры, Андрей Яковлев и компания Тимура Миндича.

17 июня 2019 Green Family Ltd вышла из соучредителей "Вайсберг Пикчерс", и бизнес-партнер "кварталовцев", литовский режиссер Марюс Бальчюнас, стал единоличным владельцем.

По данным журналистов, 21 декабря 2021 года директорами кипрской Green Family Ltd стали двое латвийцев – Робертс и Игорс Заливскисы. Уже 30 декабря братья Шефиры, Андрей Яковлев и компания Тимура Миндича вышли из числа соучредителей, и единственным владельцем компании стал Игорс Заливскис.

Однако три дня до этого дочерняя структура Green Family в России – "Грин Филмс" – получила от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании 99,5 млн. рублей (примерно 1,3 млн. долларов по курсу того времени). Кто именно получил эти средства, неизвестно.

Таким образом, в конце 2021 года владельцем Green Family, владеющей долей в российской фирме Платинумфильм, стал латвиец Заливскис, не имеющий отношения к медиабизнесу и, по данным его соцсетей, работающий разнорабочим. В то же время у его семьи есть связи с "кварталовцами".

Скриншот видео с Instagram пользователя black_hawk_hatchet

Журналисты установили, что Заливскис общался с Элиной Ботушанской, а на ее странице в соцсетях есть совместное фото с Мариной Разумовой, крестной матерью одного из сыновей Ботушанской. Разумова с 2014 по середину 2022 года была директором Green Family Ltd, управляя компанией вместе с Оксаной Лазаренко, женой эксочельщика СБУ Ивана Баканова.

Марина Разумова (обведенная слева) и Элина Ботушанская (обведенное справа). Скриншот из Instagram пользовательницы rinagreenlb

Кроме того, "Грин Филмс" находится в собственности Ольги Лосевой, также связанной с партнерами Владимира Зеленского.

Напомним, по данным СМИ, заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко, назначенная на должность Русланом Кравченко в июне 2025 года, имеет прямые родственные связи с Россией.

