17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 11:53

Сили оборони уразили стратегічні об'єкти РФ: ймовірно знищено літак А-60

25 листопада 2025, 11:53
Фото: Генштаб ЗСУ
У ніч на 25 листопада українські Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів

Про це повідомляє Генштаб, передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділи Ракетних військ і артилерії у співпраці з Силами спеціальних операцій, береговими ракетними військами ВМС та Силами безпілотних систем, з використанням реактивних безпілотників "Барс" і крилатих ракет "Нептун", успішно завдали ударів по кількох ключових об’єктах.

Зокрема, в місті Таганрог Ростовської області РФ було вражено Авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виготовлення безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".

Унаслідок удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно пошкоджено експериментальний літак А-60. Крім цього, саме на цьому підприємстві здійснюється ремонт і модернізація літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

На території зазначених об’єктів були зафіксовані численні вибухи, а також масштабні пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання у районі установок вторинної переробки нафти, після чого на об’єкті виникла пожежа.

