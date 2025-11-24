08:10  24 ноября
24 ноября 2025, 09:38

Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде

24 ноября 2025, 09:38
Скриншот с видео
Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины нанесли удар по химзаводу БРОМ во временно оккупированном Красноперекопске

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, в течение ночей 22 и 23 ноября был поражен ряд энергообъектов на оккупированных территориях.

"Блешен ряд энергообъектов на оккупированных территориях. Ночи 22 и 23.11 на червячьих болотах показались громкими. Красноперекопская ПС – один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова", – написал Бровди.

Он уточнил, что операцию провели силы 1 отдельного Центра СБС, который является трансформированным 14-м полком Сил беспилотных систем.

Напомним, недавно подразделения Сил специальных операций Украины уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в населенном пункте Уют на Донбассе.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
28 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы
24 ноября 2025, 09:42
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
