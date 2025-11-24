Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде
Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины нанесли удар по химзаводу БРОМ во временно оккупированном Красноперекопске
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews.
По его словам, в течение ночей 22 и 23 ноября был поражен ряд энергообъектов на оккупированных территориях.
"Блешен ряд энергообъектов на оккупированных территориях. Ночи 22 и 23.11 на червячьих болотах показались громкими. Красноперекопская ПС – один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова", – написал Бровди.
Он уточнил, что операцию провели силы 1 отдельного Центра СБС, который является трансформированным 14-м полком Сил беспилотных систем.
Напомним, недавно подразделения Сил специальных операций Украины уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в населенном пункте Уют на Донбассе.