Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде

Скриншот с видео

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины нанесли удар по химзаводу БРОМ во временно оккупированном Красноперекопске

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, в течение ночей 22 и 23 ноября был поражен ряд энергообъектов на оккупированных территориях.

"Блешен ряд энергообъектов на оккупированных территориях. Ночи 22 и 23.11 на червячьих болотах показались громкими. Красноперекопская ПС – один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова", – написал Бровди.

Он уточнил, что операцию провели силы 1 отдельного Центра СБС, который является трансформированным 14-м полком Сил беспилотных систем.

Напомним, недавно подразделения Сил специальных операций Украины уничтожили место накопления личного состава 51-й армии РФ в населенном пункте Уют на Донбассе.