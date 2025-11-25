Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1100 военных
Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1120 оккупантов, два танка, четыре бронемашины, 18 артиллерийских систем, а также 115 единиц автомобильной и специальной техники.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, за неделю украинские пограничники уничтожили 404 оккупанта и более 700 вражеских БПЛА.
