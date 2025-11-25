Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В 2025 году Польша установила рекорд по экспорту картофеля. На внешние рынки было отгружено 107 тысяч тонн продукции. Самым большим покупателем оказалась Украина: наше государство обеспечило почти половину экспортной выручки.

Крупнейшие покупатели польского картофеля в 2025 году:

Украина – 57,11 тысячи тонн;

– 57,11 тысячи тонн; Румыния – 11,9 тысячи тонн;

Молдова – 9,92 тысячи тонн;

Беларусь – 6,52 тысячи тонн;

Германия – 5,63 тысячи тонн;

Италия – 5,01 тысячи тонн;

Словакия – 2,78 тысячи тонн;

Латвия – 2,4 тысячи тонн;

Испания – 1,25 тысячи тонн;

Великобритания – 820 тонн.

В целом экспортная выручка составила 151,99 миллиона злотых (30,4 миллиона евро). Почти половину обеспечил украинский рынок (это 73,94 миллиона злотых, то есть – 14,8 миллиона евро).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).