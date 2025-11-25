Ілюстративне фото

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У 2025 році Польща встановила рекорд з експорту картоплі. На зовнішні ринки було відвантажено 107 тисяч тонн продукції. Найбільшим покупцем виявилась Україна: наша держава забезпечила майже половину експортного виторгу.

Найбільші покупці польської картоплі в 2025 році:

Україна – 57,11 тисячі тонн;

– 57,11 тисячі тонн; Румунія – 11,9 тисячі тонн;

Молдова – 9,92 тисячі тонн;

Білорусь – 6,52 тисячі тонн;

Німеччина – 5,63 тисячі тонн;

Італія – 5,01 тисячі тонн;

Словаччина – 2,78 тисячі тонн;

Латвія – 2,4 тисячі тонн;

Іспанія – 1,25 тисячі тонн;

Велика Британія – 820 тонн.

Загалом експортний виторг склав 151,99 мільйона злотих (30,4 мільйона євро). Майже половину забезпечив український ринок (це 73,94 мільйона злотих, тобто - 14,8 мільйона євро).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).