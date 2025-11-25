Україна встановила рекорд по імпорту картоплі з Польщі: про які цифри йдеться
Польща встановила рекорд експорту картоплі. Найбільшим покупцем виявилась Україна
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У 2025 році Польща встановила рекорд з експорту картоплі. На зовнішні ринки було відвантажено 107 тисяч тонн продукції. Найбільшим покупцем виявилась Україна: наша держава забезпечила майже половину експортного виторгу.
Найбільші покупці польської картоплі в 2025 році:
- Україна – 57,11 тисячі тонн;
- Румунія – 11,9 тисячі тонн;
- Молдова – 9,92 тисячі тонн;
- Білорусь – 6,52 тисячі тонн;
- Німеччина – 5,63 тисячі тонн;
- Італія – 5,01 тисячі тонн;
- Словаччина – 2,78 тисячі тонн;
- Латвія – 2,4 тисячі тонн;
- Іспанія – 1,25 тисячі тонн;
- Велика Британія – 820 тонн.
Загалом експортний виторг склав 151,99 мільйона злотих (30,4 мільйона євро). Майже половину забезпечив український ринок (це 73,94 мільйона злотих, тобто - 14,8 мільйона євро).
Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).