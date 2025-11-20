Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке

Иллюстративное фото

Украина за период с января по октябрь 2025 импортировала в 11,5 раза больше свинины, чем было в прошлом году. При этом экспорт снизился

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За десять месяцев этого года Украина импортировала 24,295 тысячи тонн свинины. Это около 61,554 миллиона долларов. Это на 2,12 тысяч тонн больше, чем в этот же период прошлого года.

В тройку "лидеров" среди поставщиков свинины в Украину входят:

Дания – 58,62% поставок на сумму 36,08 миллиона долларов;

Польша – 18,29% поставок на сумму 11,26 миллиона долларов;

Нидерланды – 8,54% на сумму 5,26 миллиона долларов.

При этом экспорт свинины составил за этот период 2,152 тысяч тонн на сумму 6,42 миллиона долларов. Это на 15,7% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).