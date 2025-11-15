В Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками - прогноз экономиста

В Украине цены на продукты питания могут значительно вырасти перед зимними праздниками. Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин

Об этом пишет Телеграмм-канал Мандарин-медиа, передает RegioNews.

По его словам, повышение цен больше коснется мяса, молочных продуктов, жиров, сала и яиц. Основной причиной называют увеличение спроса на эти товары в праздничный период.

"Перед праздниками традиционно растет потребительский спрос, и это естественным образом влияет на цены", - отметил Пендзин. Он добавил, что помимо сезонного фактора на стоимость продуктов могут влиять логистические трудности и колебания курса валют.

Эксперт также призвал украинцев планировать покупки заранее и обращать внимание на акционные предложения супермаркетов, чтобы снизить расходы на праздничный стол.

Аналитики отмечают, что наиболее уязвимыми к повышению цен остаются продукты длительного хранения и популярные ингредиенты традиционных праздничных блюд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.