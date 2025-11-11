В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру

В октябре 2025 года потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,6% по сравнению с октябрем 2024 года.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины, передает RegioNews.

Больше всего подорожали:

мясо и мясопродукты - на 25,2%

молоко - на 17,7%

масло подсолнечное - на 26%

яйца - на 41,9%

В то же время некоторые продукты подешевели:

овощи - на 21,5%

фрукты - на 22,1%

сахар - на 6,6%

В целом за год уровень потребительских цен в Украине вырос на 10,9%.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.