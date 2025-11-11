В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
В октябре 2025 года потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,6% по сравнению с октябрем 2024 года.
Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины, передает RegioNews.
Больше всего подорожали:
- мясо и мясопродукты - на 25,2%
- молоко - на 17,7%
- масло подсолнечное - на 26%
- яйца - на 41,9%
В то же время некоторые продукты подешевели:
- овощи - на 21,5%
- фрукты - на 22,1%
- сахар - на 6,6%
В целом за год уровень потребительских цен в Украине вырос на 10,9%.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
