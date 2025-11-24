Ілюстративне фото

В Україні ціни на фрукти за останні сім днів змінились. При цьому цитрусові, які традиційно закуповують восени й на новорічні свята в грудні, вже дорожчають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Апельсин подорожчав до 60-80 гривень за кілограм. При цьому мандарин теж зріс в цін: до 65-120 гривень за кілограм. Водночас лимон та банан подешевшали: до 80-100 та 52-58 гривень за кілограм відповідно.

Гранат подорожчав до 100-120 гривень за кілограм. При цьому яблуко, груші та виноград зберегли ціни попереднього тижня.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.