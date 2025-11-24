21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 23:55

В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники

24 листопада 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні ціни на фрукти за останні сім днів змінились. При цьому цитрусові, які традиційно закуповують восени й на новорічні свята в грудні, вже дорожчають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Апельсин подорожчав до 60-80 гривень за кілограм. При цьому мандарин теж зріс в цін: до 65-120 гривень за кілограм. Водночас лимон та банан подешевшали: до 80-100 та 52-58 гривень за кілограм відповідно.

Гранат подорожчав до 100-120 гривень за кілограм. При цьому яблуко, груші та виноград зберегли ціни попереднього тижня.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціна фрукти
В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста
15 листопада 2025, 14:59
В Україні значно подешевшав популярний овоч
13 листопада 2025, 22:59
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
11 листопада 2025, 20:58
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »