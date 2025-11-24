Ілюстративне фото

В Україні знову змінились ціни на овочі. При цьому деякі товари все ж впали в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цибуля за останній тиждень подорожчала до 7-10 гривень за кілограм. При цьому помідори та солодкий перець знову дешевшають: до 35-60 та 80-100 гривень відповідно. Огірок продовжує зростати в ціні: вже в середньому 100-140 гривень за кілограм.

Пропозиція синьої капусти збільшилось: завдяки цьому ціна впала до 17-20 гривень за кілограм. При цьому броколі на цвітна капуста подорожчали: до 35-45 та 25-30 гривень за кілограм відповідно. Редиска подорожчала до 25-30 гривень за кілограм.

