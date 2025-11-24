21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 23:35

В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень

24 листопада 2025, 23:35
В Україні знову змінились ціни на овочі. При цьому деякі товари все ж впали в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цибуля за останній тиждень подорожчала до 7-10 гривень за кілограм. При цьому помідори та солодкий перець знову дешевшають: до 35-60 та 80-100 гривень відповідно. Огірок продовжує зростати в ціні: вже в середньому 100-140 гривень за кілограм.

Пропозиція синьої капусти збільшилось: завдяки цьому ціна впала до 17-20 гривень за кілограм. При цьому броколі на цвітна капуста подорожчали: до 35-45 та 25-30 гривень за кілограм відповідно. Редиска подорожчала до 25-30 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що Україна скоротила виробництво вершкового масла після активного літнього експорту – склади підприємств заповнилися, а стабільно продавати продукцію в країні можуть лише ті виробники, хто готовий суттєво знижувати ціни до збиткового рівня.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
