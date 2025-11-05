Иллюстративное фото

В Украине после активного летнего экспорта склады предприятий стали заполняться. При этом реализация сливочного масла в стране становится более сложной.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Аналитики отметили, что сейчас стабильно продают сливочное масло в Украине только производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

Также обращают внимание, что закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства предприятий.

"Ситуация с экспортом также сложная. Часть предприятий снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности, в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, однако объемы реализации там ограничены", - говорят эксперты.

Таким образом некоторые заводы уже сократили или прекратили выпуск сливочного масла. Объемы производства в октябре 2025 года стали ниже прошлогоднего.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.