20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 23:50

Украина сократила производство сливочного масла: почему ситуация сложна

05 ноября 2025, 23:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине после активного летнего экспорта склады предприятий стали заполняться. При этом реализация сливочного масла в стране становится более сложной.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Аналитики отметили, что сейчас стабильно продают сливочное масло в Украине только производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

Также обращают внимание, что закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства предприятий.

"Ситуация с экспортом также сложная. Часть предприятий снижает цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности, в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, однако объемы реализации там ограничены", - говорят эксперты.

Таким образом некоторые заводы уже сократили или прекратили выпуск сливочного масла. Объемы производства в октябре 2025 года стали ниже прошлогоднего.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экспорт экономика
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Цены на лук в Украине снова меняются: сколько теперь стоит килограмм
05 ноября 2025, 23:30
В Минэнерго объяснили, как Украина защищает энергетические объекты от российских дронов
05 ноября 2025, 22:20
Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка
05 ноября 2025, 22:09
Стало известно, сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:59
Я хочу ошибаться в своих прогнозах, но считаю, что война только началась
05 ноября 2025, 21:46
Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики
05 ноября 2025, 21:25
Укрзализныця временно ограничила движение поездов в Донецкой области
05 ноября 2025, 21:19
Россияне атаковали дронами город на Харьковщине, пострадали четыре человека
05 ноября 2025, 21:09
В Покровске находится более тысячи гражданских, но их эвакуация невозможна
05 ноября 2025, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »