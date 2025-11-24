21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 21:00

Пограничники задержали троих нарушителей, проводник планировал заработать $1000 с каждого

24 ноября 2025, 21:00
Фото: ГПСУ
Пограничники в Закарпатье задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, а также их проводника

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Сотрудники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Среди них оказались жители Сумской, Черниговской, Днепропетровской областей, а сопровождал их 19-летний житель Закарпатья.

По данным ГПСУ, движение нарушителей зафиксировало техническое средство дистанционного мониторинга, после чего на место прибыл наряд реагирования. Когда мужчины попытались скрыться, пограничники применили предупредительные выстрелы вверх, чтобы остановить их.

Оперативники установили, что молодой человек из Закарпатья выполнял роль проводника и планировал получить от каждого сопровождаемого по 1000 долларов США за незаконную переправу через государственную границу. Относительно участников инцидента составлены административные протоколы за нарушения, предусмотренные статьями 185-10, 204-1 и 202 КУоАП.

Относительно действий 19-летнего проводника пограничники сообщили Нацполиции о признаках уголовного преступления по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу". Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи продолжают устанавливать всех причастных к организации незаконной деятельности, а дело внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили масштабную схему нелегального пересечения границы – 31-летний житель Виноградова за 7 тысяч долларов организовывал оформление фиктивных медицинских справок для уклонистов, привлекая к преступному бизнесу медработника местной поликлиники.

На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
