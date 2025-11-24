За неделю украинские пограничники уничтожили 404 оккупанта и более 700 вражеских БПЛА

иллюстративное фото: из открытых источников

В период с 17 по 23 ноября бойцы Госпогранслужбы уничтожили 404 захватчика, еще 209 ранили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Также украинские пограничники подвели 1 подвижной пункт разведки и управления подразделениями ППРУ-1 "Овод", 1 РСЗО "Град", 5 наземных роботизированных комплексов НРК, 2 ББА и 1 переправно-десантный паром ПДП.

Кроме того, поразили 114 единиц автомобильной и 1 экземпляр инженерной техники врага. Уничтожили 10 орудий и 1 миномет, 90 средств связи и видеонаблюдения, 11 средств РЭР и РЭБ, а также 3 РЛС.

Также бойцы поразили 535 укрытий и позиций личного состава оккупантов, 2 склада с горюче-смазочными материалами и 7 с боеприпасами.

Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими составляющими Сил обороны приземлили 718 враждебных БПЛА.

