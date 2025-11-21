В Закарпатье дельцы подделывали справки для ухилянцев: цена вопроса 7 тысяч долларов

Фото: Нацполиция

В Закарпатье задержали дельцов, разработавших схему для пересечения границы. Цена "услуги" составила 7 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

31-летний житель Виноградова организовал схему. Он искал людей, желающих нелегально уехать за границу, и предлагал им "помощь" в оформлении документов. С каждого клиента он просил 7 тысяч долларов. В схему он привлек медработника одного из отделений поликлиники Виноградовской районной больницы.

Благодаря связям в медицинском учреждении злоумышленник делал так, чтобы клиенты получали фиктивные диагнозы. Впоследствии военнообязанные получали отсрочку от мобилизации и в дальнейшем предъявляли их при пересечении границы.

Врача задержали на рабочем месте, когда он получал 3 тысячи долларов, а организатора схемы задержали вблизи медицинского учреждения. Оба сообщили о подозрении.

