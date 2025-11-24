Фото: ДПСУ

Прикордонники на Закарпатті затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією, а також їхнього провідника

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Співробітники Мукачівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Серед них були жителі Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської областей, а супроводжував їх 19-річний житель Закарпаття.

За даними ДПСУ, рух порушників зафіксував технічний засіб дистанційного моніторингу, після чого на місце прибув наряд реагування. Коли чоловіки спробували втекти, прикордонники застосували попереджувальні постріли вгору, щоб зупинити їх.

Оперативники встановили, що молодик із Закарпаття виконував роль провідника і планував отримати від кожного зі своїх супутників по 1000 доларів США за незаконну переправу через державний кордон. Стосовно учасників інциденту складено адміністративні протоколи за порушення, передбачені статтями 185-10, 204-1 та 202 КУпАП.

Щодо дій 19-річного провідника прикордонники повідомили Нацполіцію про ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі продовжують встановлювати всіх причетних до організації незаконної діяльності, а справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему нелегального перетину кордону – 31-річний житель Виноградова за 7 тисяч доларів організовував оформлення фіктивних медичних довідок для ухилянтів, залучивши до злочинного бізнесу медпрацівника місцевої поліклініки.