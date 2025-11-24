Фото: Антикризисный медиа-центр

22-летнего юношу удалось эвакуировать с временно оккупированной территории и вернуть на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть в безопасную территорию еще одного украинца.

22-летний юноша более трех лет находился под российской оккупацией. Он жил в постоянном страхе принудительной мобилизации и мечтал вернуться к родителям, которые оставались на территории подконтрольной Украине. Самостоятельно проходить многочисленные блокпосты было слишком опасно.

Благодаря координации специалистов Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе Humanity парень уже находится на свободной территории Украины. Он получает необходимую поддержку и помощь адаптации и безопасного пребывания.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает работу над выполнением задачи президента – возвращение всех украинских детей и молодежи с временно оккупированных территорий.

