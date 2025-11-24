21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 20:18

22-летнего юношу вернули с оккупированных территорий в Украину в рамках Bring Kids Back UA

24 ноября 2025, 20:18
Читайте також українською мовою
Фото: Антикризисный медиа-центр
Читайте також
українською мовою

22-летнего юношу удалось эвакуировать с временно оккупированной территории и вернуть на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть в безопасную территорию еще одного украинца.

22-летний юноша более трех лет находился под российской оккупацией. Он жил в постоянном страхе принудительной мобилизации и мечтал вернуться к родителям, которые оставались на территории подконтрольной Украине. Самостоятельно проходить многочисленные блокпосты было слишком опасно.

Благодаря координации специалистов Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе Humanity парень уже находится на свободной территории Украины. Он получает необходимую поддержку и помощь адаптации и безопасного пребывания.

Инициатива Bring Kids Back UA продолжает работу над выполнением задачи президента – возвращение всех украинских детей и молодежи с временно оккупированных территорий.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал клинического психолога Ирину Рудницкую по подозрению в участии в торговле детьми, похищенных из оккупированного Мариуполя и вывезенными в Россию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак Украина эвакуация права ребенок безопасность территория
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 19:35
Эвакуация в Донецкой области: полицейские вывезли 92-летнюю женщину и ее семью из Константиновки
24 ноября 2025, 19:28
У Ермака заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов больше не существует
24 ноября 2025, 19:12
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Пока в Вашингтоне объявляли о "завершении" одной войны, из Пекина прозвучало напоминание о потенциально новой
24 ноября 2025, 22:11
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
24 ноября 2025, 22:03
В результате российской атаки часть Одессы осталась без света
24 ноября 2025, 21:44
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
24 ноября 2025, 21:28
Украинцам рассказали, как будут расти цены в следующем году
24 ноября 2025, 21:09
Пограничники задержали троих нарушителей, проводник планировал заработать $1000 с каждого
24 ноября 2025, 21:00
Мирный план Трампа уже совсем не напоминает первоначальный вариант
24 ноября 2025, 20:39
Известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы
24 ноября 2025, 20:24
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
24 ноября 2025, 20:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »