16:48  03 ноября
14:09  03 ноября
13:47  03 ноября
03 ноября 2025, 21:30

В России арестовали женщину по подозрению в торговле детьми, похищенными из Мариуполя

03 ноября 2025, 21:30
В Тверском суде Москвы арестована клиническая психология и глава организации по защите семейных ценностей Ирина Рудницкая по подозрению в участии в торговле детьми

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

По данным следствия, Рудницкая была опекуншей украинского подростка Богдана Ермохина, похищенного из Мариуполя и вывезенного в Россию. В 2023 году парень пытался скрыться, а впоследствии вернулся в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

В рамках того же дела арестованы также предприниматель из Подмосковья и женщина, ребенок которой мог быть продан.

Рудницкая ранее называлась соратницей российской омбудсманки Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест за насильственный вывоз украинских детей.

Следствие установило, что на момент возбуждения дела Рудницкая имела на попечении 12 детей, среди которых девочка, вывезенная с временно оккупированных территорий Украины. Женщине грозит до 10 лет заключения и запрет на работу с детьми.

Напомним, в столице под стражу отправили тренера по джиу-джитсу. Он получил подозрение в сексуальном насилии. По данным следствия, когда 37-летний тренер после индивидуальной тренировки остался один на один с ребенком, он воспользовался его доверием: он раздел его и изнасиловал.

Россия война дети
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
03 ноября 2025, 22:59
03 ноября 2025, 22:39
03 ноября 2025, 22:24
03 ноября 2025, 22:12
03 ноября 2025, 21:56
03 ноября 2025, 21:50
03 ноября 2025, 21:35
03 ноября 2025, 20:49
03 ноября 2025, 20:26
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
