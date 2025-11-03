В России арестовали женщину по подозрению в торговле детьми, похищенными из Мариуполя

В Тверском суде Москвы арестована клиническая психология и глава организации по защите семейных ценностей Ирина Рудницкая по подозрению в участии в торговле детьми

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

По данным следствия, Рудницкая была опекуншей украинского подростка Богдана Ермохина, похищенного из Мариуполя и вывезенного в Россию. В 2023 году парень пытался скрыться, а впоследствии вернулся в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

В рамках того же дела арестованы также предприниматель из Подмосковья и женщина, ребенок которой мог быть продан.

Рудницкая ранее называлась соратницей российской омбудсманки Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест за насильственный вывоз украинских детей.

Следствие установило, что на момент возбуждения дела Рудницкая имела на попечении 12 детей, среди которых девочка, вывезенная с временно оккупированных территорий Украины. Женщине грозит до 10 лет заключения и запрет на работу с детьми.

