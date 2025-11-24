Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения

фото: Kateryna Sadurska / Facebook

Украинская дайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд по погружению без ласт и дополнительного снаряжения

​Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

Харьковчанка выиграла Blue Element Competition 2025, который проходил в Доминике, нырнув на глубину 86 метров. Предыдущий рекорд также принадлежал Екатерине – 84 м.

"Я просто сосредоточилась на ритме и позволила глубине вести меня", - рассказала она после победы.

Как сообщалось, сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии. 21-летний Даниил Явгусишин завоевал главный трофей японского сумо – Кубок Императора.

