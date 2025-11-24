Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
Украинская дайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд по погружению без ласт и дополнительного снаряжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.
Харьковчанка выиграла Blue Element Competition 2025, который проходил в Доминике, нырнув на глубину 86 метров. Предыдущий рекорд также принадлежал Екатерине – 84 м.
"Я просто сосредоточилась на ритме и позволила глубине вести меня", - рассказала она после победы.
Как сообщалось, сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии. 21-летний Даниил Явгусишин завоевал главный трофей японского сумо – Кубок Императора.
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в ИндииВсе новости »
24 ноября 2025, 14:03Футболист "Металлиста" показал квартиру после обстрела Харькова
21 ноября 2025, 17:50
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
24 ноября 2025, 20:02В СБУ и Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о подготовке подозрений Арахамии и Клименко
24 ноября 2025, 19:59Пассажиры поезда на западе Украины жалуются на снег, холод и отсутствие отопления в вагонах
24 ноября 2025, 19:45Эвакуация в Донецкой области: полицейские вывезли 92-летнюю женщину и ее семью из Константиновки
24 ноября 2025, 19:28У Ермака заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов больше не существует
24 ноября 2025, 19:12Еще три человека пострадали в результате атаки БпЛА по Павлограду
24 ноября 2025, 19:01На Днепропетровщине мужчина у себя дома хранил более 100 пакетов каннабиса
24 ноября 2025, 18:40В Киеве 11-летний мальчик выбросил кота из окна: животное погибло
24 ноября 2025, 18:24Будет ли работать программа "Национальный кэшбек" в 2026 году: Кабмин дал разъяснение
24 ноября 2025, 18:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского