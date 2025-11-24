19:35  24 ноября
24 ноября 2025, 19:28

Эвакуация в Донецкой области: полицейские вывезли 92-летнюю женщину и ее семью из Константиновки

24 ноября 2025, 19:28
Фото: Национальная полиция Украины
Полицейские продолжают эвакуацию жителей Константиновки, спасая пожилых людей и тех, кто не может покинуть опасные районы самостоятельно

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Города почти опустели из-за постоянных обстрелов, поэтому полиция продолжает эвакуацию гражданских жителей из Константиновки. Экипаж "Белый ангел" из Бахмута уже вывез из опасного района 92-летнюю женщину вместе с внуком, супружескую пару с собакой и пожилую жительницу, которая взяла с собой своего 16-летнего кота Василия.

Большинство людей приходят в экипаж с минимумом вещей, поскольку до последнего намеревались оставаться дома, несмотря на опасность. Однако постоянные вражеские атаки, разрушение зданий и отсутствие коммуникаций заставляют жителей менять решения и соглашаться на эвакуацию.

Полицейские отмечают, что среди эвакуированных в большинстве своем пожилые люди. Они отмечают важность не откладывать эвакуацию, ведь пребывание в зоне боевых действий может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью.

Экипажи "Белых ангелов" продолжают работать в наиболее опасных районах Донецкой области, оказывая помощь тем, кто не может самостоятельно покинуть опасные территории. В то же время, полиция призывает граждан следить за сообщениями и воспользоваться возможностью безопасной перевозки.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине полицейские Никопольщины во время патрулирования совершили героическое спасение 48-летней женщины, которая получила осколочные ранения от взрыва российского дрона, эвакуировав пострадавшую в экстремальных условиях непрерывной атаки.

Константиновка Донецкая область эвакуация пожилые люди обстрелы
