22-річного юнака вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території та повернути на підконтрольну Україні територію

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути до безпечної території ще одного українця.

22-річний юнак понад три роки перебував під російською окупацією. Він жив у постійному страху примусової мобілізації та мріяв повернутися до батьків, які залишалися на підконтрольній Україні території. Самостійно проходити численні блокпости було надто небезпечно.

Завдяки координації фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity хлопець вже знаходиться на вільній території України. Він отримує необхідну підтримку та допомогу для адаптації та безпечного перебування.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує роботу над виконанням завдання президента – повернення всіх українських дітей і молоді з тимчасово окупованих територій.

