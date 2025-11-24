21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 20:18

22-річного юнака повернули з окупованих територій до України в рамках Bring Kids Back UA

24 листопада 2025, 20:18
Фото: Антикризовий медіа центр
22-річного юнака вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території та повернути на підконтрольну Україні територію

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути до безпечної території ще одного українця.

22-річний юнак понад три роки перебував під російською окупацією. Він жив у постійному страху примусової мобілізації та мріяв повернутися до батьків, які залишалися на підконтрольній Україні території. Самостійно проходити численні блокпости було надто небезпечно.

Завдяки координації фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity хлопець вже знаходиться на вільній території України. Він отримує необхідну підтримку та допомогу для адаптації та безпечного перебування.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує роботу над виконанням завдання президента – повернення всіх українських дітей і молоді з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Тверський суд Москви заарештував клінічну психологиню Ірину Рудницьку за підозрою в участі в торгівлі дітьми, викраденими з окупованого Маріуполя та вивезеними до Росії.

Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 19:35
Евакуація в Донеччині: поліцейські вивезли 92-річну жінку та її родину з Костянтинівки
24 листопада 2025, 19:28
У Єрмака заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів більше не існує
24 листопада 2025, 19:12
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
