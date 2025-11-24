21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 19:59

В СБУ и Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о подготовке подозрений Арахамии и Клименко

24 ноября 2025, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Информация о подготовке подозрений главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко «не соответствует действительности»

Как передает RegioNews, об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники в этих ведомствах.

В СБУ заявили, что никаких таких "указаний", "прошений" или "намеков" из Офиса президента или какой-либо другой структуры не поступало.

Впоследствии в Офисе генпрокурора также заявили, что "распространенные утверждения о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена", которую СБУ и ОГП якобы должны были вручить, не соответствуют действительности".

Также в ведомствах призвали медиа воздерживаться от распространения непроверенных слухов и односторонних "источников", формирующих ложные представления.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников чиновника Национального антикоррупционного бюро. По данным источников УП, следственные действия производились у родственников детектива Михаила Романюка.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
