В СБУ и Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о подготовке подозрений Арахамии и Клименко

Информация о подготовке подозрений главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко «не соответствует действительности»

Как передает RegioNews, об этом сообщает источники в этих ведомствах.

В СБУ заявили, что никаких таких "указаний", "прошений" или "намеков" из Офиса президента или какой-либо другой структуры не поступало.

Впоследствии в Офисе генпрокурора также заявили, что "распространенные утверждения о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена", которую СБУ и ОГП якобы должны были вручить, не соответствуют действительности".

Также в ведомствах призвали медиа воздерживаться от распространения непроверенных слухов и односторонних "источников", формирующих ложные представления.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников чиновника Национального антикоррупционного бюро. По данным источников УП, следственные действия производились у родственников детектива Михаила Романюка.