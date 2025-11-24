У СБУ та Офісі генпрокурора прокоментували інформацію про підготовку підозр Арахамії та Клименку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інформація про підготовку підозр голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії або голові САП Олександру Клименку «не відповідає дійсності»

У СБУ заявили, що жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" з Офісу президента чи будь-якої іншої структури не надходило.

У СБУ заявили, що жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" з Офісу президента чи будь-якої іншої структури не надходило.

Згодом в Офісі генпрокурора також заявили, що "поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності".

Також у відомствах закликали медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення.

Раніше Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у родичів посадовця Національного антикорупційного бюро. За даними джерел УП, слідчі дії проводилися у родичів детектива Михайла Романюка.