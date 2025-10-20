15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 15:19

СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ

20 октября 2025, 15:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников чиновника Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

"СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводит обыски в рамках одного из ранее открытых уголовных производств по незаконному обогащению и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем. Следственно-оперативные мероприятия проходят у ряда лиц, в том числе – родственников чиновника НАБУ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением законодательства Украины.

По данным источников УП, следственные действия производились у родственников детектива Михаила Романюка.

Ранее в НАБУ заявили о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях. В Бюро подчеркнули, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
