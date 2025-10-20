СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ
Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у родственников чиновника Национального антикоррупционного бюро
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
"СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводит обыски в рамках одного из ранее открытых уголовных производств по незаконному обогащению и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем. Следственно-оперативные мероприятия проходят у ряда лиц, в том числе – родственников чиновника НАБУ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все мероприятия проходят со строгим соблюдением законодательства Украины.
По данным источников УП, следственные действия производились у родственников детектива Михаила Романюка.
Ранее в НАБУ заявили о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях. В Бюро подчеркнули, что такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.