Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"

фото: tsn.ua

Около 10 миллионов граждан Украины подали заявку на «Зимнюю поддержку» через «Действие» или сеть «Укрпочты»

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.

По его словам, первые выплаты по программе "Зимняя поддержка" начнутся на следующей неделе. Средства можно использовать до конца июня 2026 года.

"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", – написал президент.

Ранее мы сообщали о том, как получить 1000 грн от государства. По словам экспертов, темп и объем подачи заявок свидетельствуют о своевременности и необходимости программы зимней поддержки.