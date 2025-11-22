Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
Около 10 миллионов граждан Украины подали заявку на «Зимнюю поддержку» через «Действие» или сеть «Укрпочты»
Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.
По его словам, первые выплаты по программе "Зимняя поддержка" начнутся на следующей неделе. Средства можно использовать до конца июня 2026 года.
"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", – написал президент.
Ранее мы сообщали о том, как получить 1000 грн от государства. По словам экспертов, темп и объем подачи заявок свидетельствуют о своевременности и необходимости программы зимней поддержки.
