Украинцы уже два месяца без "нацкешбека": из-за чего задерживаются выплаты

Украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев из-за отсутствия средств в бюджете

Об этом пишет "Экономическая правда", передает RegioNews.

В последний раз платеж поступал в начале сентября за покупки июля, тогда как августовский платеж до сих пор находится "в обработке".

По данным собеседников ЭП в правительстве, финансирования на выплаты кэшбека в бюджете нет. Его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего, собственно, и происходят задержки платежей.

В Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако, когда именно это может произойти, там не уточнили.

Несмотря на финансовые трудности, правительство анонсировало новые программы поддержки:

единовременную выплату 1000 грн всем желающим,

6500 грн социально уязвимым,

бесплатные поездки по железной дороге до 3000 км.

Итого эти инициативы могут стоить бюджету около 14 млрд грн.

Как известно, программа "Национальный Кэшбэк" стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официально – 11 октября 2024 года. До конца 2025 года полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, благотворительность или донаты для ВСУ.

Напомним, украинский бизнес на встрече с МВФ призвал отменить программу кэшбек. Говорят, программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. Для решения проблемы предлагают либо расширить ее на субъектов ССО и пересмотреть критерии, либо вообще отменить.