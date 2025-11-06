Украинцы уже два месяца без "нацкешбека": из-за чего задерживаются выплаты
Украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев из-за отсутствия средств в бюджете
Об этом пишет "Экономическая правда", передает RegioNews.
В последний раз платеж поступал в начале сентября за покупки июля, тогда как августовский платеж до сих пор находится "в обработке".
По данным собеседников ЭП в правительстве, финансирования на выплаты кэшбека в бюджете нет. Его планировали "опрокидывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там, из-за чего, собственно, и происходят задержки платежей.
В Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев. Однако, когда именно это может произойти, там не уточнили.
Несмотря на финансовые трудности, правительство анонсировало новые программы поддержки:
- единовременную выплату 1000 грн всем желающим,
- 6500 грн социально уязвимым,
- бесплатные поездки по железной дороге до 3000 км.
Итого эти инициативы могут стоить бюджету около 14 млрд грн.
Как известно, программа "Национальный Кэшбэк" стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официально – 11 октября 2024 года. До конца 2025 года полученные средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, благотворительность или донаты для ВСУ.
Напомним, украинский бизнес на встрече с МВФ призвал отменить программу кэшбек. Говорят, программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. Для решения проблемы предлагают либо расширить ее на субъектов ССО и пересмотреть критерии, либо вообще отменить.