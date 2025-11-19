11:08  19 ноября
19 ноября 2025, 11:29

Зимняя поддержка: как получить 1000 грн от государства

19 ноября 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нардеп Елена Шуляк: Темп и объем подачи заявок свидетельствуют о своевременности и необходимости программы зимней поддержки

На днях стартовала программа зимней поддержки. В ее рамках так же, как и в прошлом году, каждый украинец – взрослый или ребенок – может получить, в частности, 1000 грн. В партии "Слуга Народа" объяснили, как подать заявку, где это можно сделать и на что можно потратить помощь.

"Прошлой зимой средства по этой программе получили более 14,4 млн граждан. Львиную долю помощи люди направили на оплату коммунальных услуг, что говорит о необходимости и обоснованности такой инициативы Президента Зеленского. Ожидаем, что и в течение этого отопительного сезона программа принесет такую же масштабную пользу. Темпы и объемы подачи заявок свидетельствуют именно об этом. Только за первые несколько дней от старта уже подано несколько миллионов заявок", – говорит глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Подача заявок. Оформить заявку можно двумя способами: онлайн через приложение "Дия" или в отделении "Укрпочты". Принимают заявки до 24 декабря этого года, акцентируют в партии "Слуга Народа". Заявку на помощь для детей подают родители, опекуны или законные представители. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун.

Как оформить помощь в "Дии". Откройте раздел Сервисы Зимняя поддержка. Заполните данные и выберите карту "Национальный кешбек". После подтверждения заявка автоматически перейдет в обработку. Если у вас уже есть карта "Национальный кешбек", "Дия" предложит ее выбрать. Если карты еще нет, оформите ее в одном из банков-партнеров, после чего вернитесь в приложение и привяжите карту для выплаты.

В "Дии" заявку на ребенка можно подать только тогда, когда в приложении отображается свидетельство о его рождении. Если документ отсутствует, вы можете добавить свидетельство о рождении ребенка в "Дию" самостоятельно.

Как оформить заявку в "Укрпочте". Если человек получает пенсию или государственную социальную помощь через "Укрпочту", средства поступят автоматически в день выплаты пенсии или социальной выплаты.

Также через "Укрпочту" поддержку могут получить законные опекуны детей, граждане, у которых нет идентификационного кода (РНОКПП), граждане, у которых нет приложения "Дия", а также если вам не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дия" или если такой документ иностранного образца.

Что можно купить. Как говорят в партии "Слуга Народа", на эти средства можно купить товары украинского производства: еду, лекарства и книги. Также можно оплатить коммунальные услуги и делать благотворительные взносы.

Использовать средства, которые поступили на карту "Национальный кешбек" через "Дию", нужно до 30 июня 2026 года. Если же вы получаете пенсию или социальные выплаты в "Укрпочте" и получили средства автоматически, то потратить их можно до 25 декабря 2025 года. Если оформили заявку на получение помощи через "Укрпочту" – средства необходимо использовать до 25 января следующего года.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в Украине внедряются новые виды государственной помощи для семей с детьми "еЯсла" и "еСадок".

