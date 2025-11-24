Кабмін згортає "Національний кешбек": стало відомо, коли українцям припинять нараховувати гроші

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». За відсутності бюджетних коштів виплати припиняться уже після Нового року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510.

Згідно із текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо ж коштів у казні не вистачить, то нарахування кешбеку припиняється, починаючи з 1 січня 2026 року, а перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці. Головна причина – відсутність коштів у бюджеті.