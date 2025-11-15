Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о расширении программы «Зимняя поддержка»
Об этом он заявил в видеообращении, передает RegioNews.
По словам главы государства, будут дополнительные элементы помощи населению, а также уже зафиксированы на зиму цены на электроэнергию и газ для людей.
"Финансирование на импорт газа обеспечим, резервы оборудования для ремонтов после российских ударов увеличиваем", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Кабинет Министров вскоре представит все детали программы обществу.
Это должно обеспечить стабильность энергоснабжения и поддержки граждан в сложный зимний период.
Напомним, с 15 ноября 2025 года украинцы могут подать заявку на единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках правительственной программы "Зимней поддержки".