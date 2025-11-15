14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о расширении программы «Зимняя поддержка»

Об этом он заявил в видеообращении, передает RegioNews.

По словам главы государства, будут дополнительные элементы помощи населению, а также уже зафиксированы на зиму цены на электроэнергию и газ для людей.

"Финансирование на импорт газа обеспечим, резервы оборудования для ремонтов после российских ударов увеличиваем", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Кабинет Министров вскоре представит все детали программы обществу.

Это должно обеспечить стабильность энергоснабжения и поддержки граждан в сложный зимний период.

Напомним, с 15 ноября 2025 года украинцы могут подать заявку на единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках правительственной программы "Зимней поддержки".

помощь Зеленский поддержка
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
