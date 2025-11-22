иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пилот FPV-дрона пограничного подразделения Феникс на псевдо Вояж обнаружил необычную цель во время патрулирования территории – подвижной пункт разведки и управления подразделений ПВО "Овод". Благодаря ему враг мог наносить удары даже по нашей авиации.

Боец ГПСУ взял курс на цель и поразил ее.

ППРУ-1 "Овод-М-СВ" – советский и российский подвижной пункт разведки и управления подразделений ПВО тактического звена. Предназначен для управления огнем комплексов армейской ПВО типов ЗУ-23-4 "Шилка", "Тунгуска" и "Стрела-10".

