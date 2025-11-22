09:15  22 ноября
Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
08:25  22 ноября
РФ атаковала пункт пропуска в Одесские области на границе с Румынией
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
22 ноября 2025, 11:22

Украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области

22 ноября 2025, 11:22
иллюстративное фото: из открытых источников
В Донецкой области подразделение ГПСУ «Феникс» поразило уникальную цель – ППРУ-1 «Овод»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пилот FPV-дрона пограничного подразделения Феникс на псевдо Вояж обнаружил необычную цель во время патрулирования территории – подвижной пункт разведки и управления подразделений ПВО "Овод". Благодаря ему враг мог наносить удары даже по нашей авиации.

Боец ГПСУ взял курс на цель и поразил ее.

ППРУ-1 "Овод-М-СВ" – советский и российский подвижной пункт разведки и управления подразделений ПВО тактического звена. Предназначен для управления огнем комплексов армейской ПВО типов ЗУ-23-4 "Шилка", "Тунгуска" и "Стрела-10".

Ранее украинские пограничники показали кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов. У уничтоженных оккупантов были обнаружены русские и белорусские паспорта.

21 ноября 2025
07 августа 2025
