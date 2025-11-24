Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 ноября РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 125 вражеских беспилотников типа, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.