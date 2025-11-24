За тиждень українські прикордонники знищили 404 окупанта і понад 700 ворожих БпЛА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період із 17 по 23 листопада бійці Держприкордонслужби знищили 404 загарбники, ще 209 поранили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Також українські прикордонники підбили 1 рухомий пункт розвідки і управління підрозділами ППРУ-1 "Овод", 1 РСЗВ "Град", 5 наземних роботизованих комплексів НРК, 2 ББА та 1 переправно-десантний пором ПДП.

Окрім того, уразили 114 одиниць автомобільної та 1 екземпляр інженерної техніки ворога. Знищили 10 гармат та 1 міномет, 90 засобів зв’язку та відеоспостереження, 11 засобів РЕР та РЕБ, а також 3 РЛС.

Також бійці уразили 535 укриттів і позицій особового складу окупантів, 2 склади з пально-мастильними матеріалами та 7 з боєприпасами.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби разом з іншими складовими Сил оборони приземлили 718 ворожих БпЛА.

Як повідомлялось, днями українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".