14:41  22 ноября
Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
10:47  22 ноября
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
22 ноября 2025, 17:31

Россияне снова расстреляли сдавшихся в плен украинских военных

22 ноября 2025, 17:31
иллюстративное фото: из открытых источников
Оккупанты заставили наших бойцов лечь на землю, а затем по очереди выстрелили им в голову. Время и место происшествия не установлены

Как передает RegioNews, соответствующий ролик в субботу, 22 ноября, опубликовал аналитический проект DeepState.

На кадрах видно, что захватчики заставили безоружных пленных лечь на землю лицом вниз, а затем прицельными выстрелами в голову по очереди казнили их.

За кадром слышны комментарии россиян, наблюдавших за казнью.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент и ненормативную лексику!

Напомним, в начале августа в Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться. Очередное преступление произошло вблизи поселка Удачное Покровского района.

