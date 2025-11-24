Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 листопада РФ атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 125 ворожих безпілотників типу, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.