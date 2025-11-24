Сили ППО знешкодили 125 із 162 БПЛА, якими росіяни вночі атакували Україну
У ніч на 24 листопада РФ атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 125 ворожих безпілотників типу, які атакували північ, південь і схід України.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська завдали серію ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.