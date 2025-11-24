В результате атаки на Харьковщине горела ферма: пострадала женщина, погибли 60 животных

Фото: ГСЧС

В ночь на 24 ноября россияне атаковали дронами агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки возник пожар. Погибли около 60 голов свиней.

По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина.

Спасатели, а также подразделение местной пожарной охраны, ликвидировали все возгорания.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.