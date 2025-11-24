08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
Сбрасывал бутылки с полок: в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете
В Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы
24 ноября 2025, 08:26

Россияне ночью атаковали ферму на Харьковщине: пострадала женщина, погибли 60 животных

24 ноября 2025, 08:26
Фото: ГСЧС
В ночь на 24 ноября россияне атаковали дронами агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки возник пожар. Погибли около 60 голов свиней.

В результате атаки на Харьковщине горела ферма: пострадала женщина, погибли 60 животных
В результате атаки на Харьковщине горела ферма: погибли 60 животных

По предварительным данным, пострадала 48-летняя женщина.

В результате атаки на Харьковщине горела ферма: пострадала женщина

Спасатели, а также подразделение местной пожарной охраны, ликвидировали все возгорания.

В результате ночной атаки на Харьковщине горела ферма
В Харьковской области в результате атаки горела ферма
В Харьковской области в результате ночной атаки горела ферма
Россияне ночью атаковали ферму в Харьковской области
Россияне атаковали ферму в Харьковской области

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

