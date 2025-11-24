Очередные удары по Днепропетровщине: россияне били "Градом", артиллерией и дронами
Агрессор не прекращает атаковать Днепропетровскую область
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
По Никопольскому району россияне били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, также применяли FPV-дроны. От вражеских атак страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская громады. Есть повреждения на территории подразделения пожарно-спасательной части.
Враг направил БпЛА и на две громады Синельниковщины – Покровскую и Межевскую. В результате атак повреждена инфраструктура.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Чиновник отметил, что ночью силы ПВО сбили в области два беспилотника.
Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.