В Чернигове упал "шахед": загорелся дом, два человека получили ожоги

Иллюстративное фото: mil.in.ua

Сегодня утром в Чернигове зафиксировано падение российского беспилотника-шахеда в частном секторе

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

По его словам, в результате падения возник пожар в жилом доме. Два человека пострадали – они получили ожоги.

На месте происшествия работают спасательные службы, ликвидирующие последствия инцидента и обеспечивающие безопасность жителей.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, предварительно известно о четверых погибших и по меньшей мере 13 раненых.