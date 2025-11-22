Иллюстративное фото

В 2026 году производство молока может сократиться еще больше. В частности, из-за уменьшения поголовья коров

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Среди причин сокращения производства молока также называют проблемы с промышленным производством, связанные с войной, и неэффективное производство домохозяйств.

По мнению представителей Министерства сельского хозяйства США (USDA), производства молока в Украине будет 6,8 млн т. Это на 4% меньше показателя текущего года (7,1 млн т).

При этом ожидается, что потребление молока в Украине хоть и незначительно, но возрастет. Отмечается, что рост доходов украинцев компенсируется оттоком населения.

Аналитики считают, что производство сливочного масла вырастет до 73 тыс. т (+1 тыс. т), экспорт – до 14 тыс. т (+1 тыс. т). При этом выпуск сухого обезжиренного молока в Украине в 2026 году оценивается в 33 тыс. т (+1 тыс. т), экспорт – 24 тыс. т (+1 тыс. т).

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, которые готовы существенно снижать цены до убыточного уровня.