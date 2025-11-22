14:02  22 листопада
В Україні можуть скоротити виробництво молока: з чим це пов'язано

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У 2026 році виробництво молока може скоротитися ще більше. Зокрема, через зменшення поголів'я корів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес" передає RegioNews.

Серед причин зменшення скорочення виробництва молока також називають проблеми з промисловим виробництвом, пов’язані з війною, та неефективне виробництво домогосподарств.

На думку представників Міністерства сільського господарства США (USDA), виробництва молока в Україні буде 6,8 млн т. Це на 4% менше показника поточного року (7,1 млн т).

При цьому очікується, що споживання молока в Україні, хоч і незначно, але зросте. Зауважується, що зростання доходів українців компенсується відтоком населення.

Аналітики вважають, що виробництво вершкового масла зросте до 73 тис. т (+1 тис. т), експорт – до 14 тис. т (+1 тис. т). При цьому випуск сухого знежиреного молока в Україні 2026 року оцінюється у 33 тис. т (+1 тис.т), експорт – 24 тис. т (+1 тис. т).

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що Україна скоротила виробництво вершкового масла після активного літнього експорту – склади підприємств заповнилися, а стабільно продавати продукцію в країні можуть лише ті виробники, хто готовий суттєво знижувати ціни до збиткового рівня.

