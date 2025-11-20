Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс

Иллюстративное фото

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 1-1 Закона Украины. Речь идет о ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Документ предполагает возврат средств аграриям. Речь идет о деньгах, уплаченных в виде экспортных пошлин на сою и рапс. Законопроект получил поддержку от большинства парламентских фракций, и это имеет шанс на успешное прохождение в парламенте.

Законопроект предлагает, что вывозная пошлина, уплаченная в период с 4 сентября 2025 года субъектами хозяйствования, которые в соответствии с этой статьей освобождаются от его уплаты, считается чрезмерно уплаченной и возвращается в порядке, определенном статьей 301 Таможенного кодекса Украины и статьей 43 Налогового кодекса Украины "Торгово-промышленная палата Украины" или региональная торгово-промышленная палата, подтверждающая собственное выращивание соответствующих товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.