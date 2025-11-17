Фото из открытых источников

В Украине за последнюю неделю ощутимо изменились цены на фрукты. В частности, продолжают дешеветь яблоки. При этом импортные фрукты дорожают

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Яблоки за последние семь дней упали в цене до 20-45 гривен за килограмм. При этом груши подешевели до 25-65 гривен за килограмм. Виноград подешевел до 60-80 гривен за килограмм.

Цена на килограмм сливы расширила диапазон от 20 до 50 гривен. Отмечается, что в этом году в Украине сливы были на 30-40% дороже прошлогоднего.

Что касается импортных фруктов, то апельсин упал в цене (средняя стоимость теперь составляет 60-75 гривен за килограмм) и мандарин (удешевление до 50-110 гривен за килограмм). При этом лимоны подорожали до 100–120 гривен за килограмм. Банан вырос в цене до 58-64 гривен за килограмм.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.