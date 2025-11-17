Фото из открытых источников

За последнюю неделю ряд овощей в Украине подешевел. При этом капуста и огурцы росли в цене.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине за последнюю неделю подешевел картофель: до 9-12 гривен за килограмм. При этом белокочанная капуста подорожала до 9-11 гривен за килограмм. Дорожать начал и огурец: цена выросла до 80-120 гривен за килограмм.

Помидоры и сладкий перец упали в цене до 45-60 и 90-115 гривен за килограмм соответственно. Брокколи упало в цене до 40-48 гривен за килограмм, а цветная и пекинская капусты подешевели до 20-28 гривен и 15-20 гривен за килограмм соответственно.

Подешевели также редис (23 – 28 гривен за килограмм), чеснок (40 – 130 гривен за килограмм) и зеленый лук (75 – 85 гривен за килограмм).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последний год в 2,2 раза подорожали яблоки. При этом эксперты прогнозируют, что популярный фрукт к концу года снова вырастет в цене.