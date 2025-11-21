Ілюстративне фото

На українському ринку знову почали дорожчати огірки. Зокрема, на ціну вплинува якість продукції

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що на українському ринку зараз дефіцит якісних огірків. Стаціонарні тепличні комбінати пропонують до продажу огірки по 85 – 110 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дорожче, аніж минулого тижня. Виробникам дає можливість збільшувати ціну стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі.

Зараз більшість українських ритейлерів віддає перевагу місцевому огірку. Тому на таку продукцію ціни вище, аніж на імпорт. Зокрема, багато місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.