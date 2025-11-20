В Украине государственным учреждениям культуры разрешили открывать кофейни

иллюстративное фото: из открытых источников

Кабинет Министров Украины обновил перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения, в частности, разрешил открывать кофейни и продавать сувениры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство культуры.

"В учреждениях культуры появились новые направления деятельности, в частности, оцифровка музейных предметов, сканирование архивных материалов и создание цифровых копий объектов культурного наследия. Кроме того, разблокируется возможность продавать сувениры и делать кафе/кафе. Это сделает заведения более дружественными к посетителям", – отметили в ведомстве.

Заведения культуры также могут предоставлять арендные платные услуги.

Напомним, в конце октября Кабмин вернул Министерству культуры старое название. В частности, было принято решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины.